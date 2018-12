Sorrento. Il Ministro Costa a Positanonews “Proverò a risolvere il problema del Sarno anche con un decreto”

Sorrento. Arriva per il concerto Petra Magoni e Ferruccio Spinetti “Musica Nuda” trafelato a piedi , non in prima fila, ma al centro, fra il pubblico. Che differenza dai ministri di prima con auto blu, scorta, prime file e riverenze varie , albergi stellati e altro ancora. “Sono qui per il concerto, mia moglie è musicista..” ci dice con grande cordialità è affabilità, semplicemente in mezzo alla gente. Il generale dei carabinieri voluto fortemente da Di Maio per il Movimento Cinque Stelle, ha scoperto la più grande discarica d’ Europa nella Terra dei Fuochi, ma da Caserta a Napoli, anche sul Vesuvio, ora per completare il giro della Campania si sta occupando della provincia di Salerno, del Sarno, del fiume più inquinato d’ Italia , che una volta era un paradiso… Un fiume il cui inquinamento arriva a Castellammare di Stabia poi anche nel Golfo della Penisola Sorrentina, insomma la cosa ci riguarda da vicino..

Insomma Ministro lei non è il primo generale che prova a risolvere il problema, Iucci ha fallito.. La solofrana, dalla provincia di Avellino a Cava de Tirreni, insomma le colpe sono stratificate, ne parliamo da nni e le soluzioni sembrano non trovarsi mai.. “Il problema è grave, ma vogliamo risolverlo, anche con un decreto ad hoc se necessario – ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, parlando dell’emergenza ambientale del fiume Sarno – . Ci sono tutta una serie di organi della pubblica amministrazione che fanno qualcosa ma non lo fanno in rete tra loro. Ora si stanno costruendo i collettori ma i depuratori sono superati e si devono ricostruire. Mi sembra la tela di Penelope” così ha detto Costa. Il ministro dell’Ambiente ha anche annunciato che il 15 dicembre tornerà a Scafati per effettuare un sopralluogo. “Devo annusare quell’aria che annusate ogni giorno. Devo vedere le plastiche, il problema delle griglie, il depuratore che è diventato una discarica, i collettori perché sono fermi a cento metri da quel depuratore”. Il Ministro è accolto con simpatia dalla gente e ispira fiducia, vuole risolvere il problema, speriamo tutti che ci riesca..