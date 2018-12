Sorrento. Marco Fiorentino fuori dal consiglio comunale prima di Natale . Questo in buona sostanza la decisione del Consiglio comunale, considerato che Fiorentino ha già annunciato di non pagare e di eventuali altre decisioni giudiziarie se ne parla nel 2019, infatti solo il pagamento o una sospensione della sentenza del tribunale che richiede il pagamento al Comune potrebbe consentire a Fiorentino di rimanere in Consiglio. L’ex sindaco di Sorrento Marco Fiorentino ha dieci giorni per versare al Comune i 108mila euro che l’ente ha anticipato ai parenti delle vittime della tragedia del primo maggio 2007, altrimenti il Consiglio comunale voterà la sua decadenza dalla carica. A deciderlo è stata l’assemblea cittadina, riunitasi ieri pomeriggio per valutare le osservazioni proposte il 30 novembre dall’attuale leader della minoranza. A luglio il Tribunale civile di Napoli ha condannato Fiorentino (ieri assente in Consiglio) a «rimborsare» parte della provvisionale già liquidata dal Comune ai familiari di Claudia Fattorusso Morelli e Teresa Reale, travolte e uccise dal cestello di una gru nel 2007. Questa pronuncia metterebbe Fiorentino, sindaco all’epoca dei fatti, in conflitto di interessi col Municipio. Di qui la procedura di contestazione dell’incompatibilità avviata dal Consiglio il 20 novembre scorso col voto compatto della maggioranza. In risposta, Fiorentino ha chiarito come la sentenza del Tribunale non sia ancora passata in giudicato e come, di conseguenza, il credito vantato nei suoi confronti dal Comune non sia ancora definitivo. Osservazioni che ieri il Consiglio ha respinto ancora una volta col solo voto contrario dell’opposizione. La segretaria Elena Insera ha precisato che «non ci sono circostanze nuove e ulteriori tali da porre in discussione il parere del Ministero dell’Interno»