Sorrento , Marco Fiorentino contrattacca “Non mi caccerete”. Dopo l’appello al via ricorso al Tar

Sorrento. Marco Fiorentino non vuole lasciare il Consiglio Comunale. Una corsa contro il tempo visto che in dieci giorni si dovrà decidere del suo destino, dopo il voto dell’amministrazione guidata da Peppino Cuomo. Ex amici, poi un avvicinamento che molti hanno interpretato come un abile tentativo del sindaco di spiazzare le fronde interne ed eventualmente ricompattarle, fino all’assessorato a Parlato, che molti vedono come possibile nuovo candidato sindaco vicino a Fiorentino. Mentre la Giunta è ancora monca di Mario Gargiulo, col Ponte di Pontecorvo e il sindaco che giocano a rimpiattino su chi mettere al suo posto ora l’argomento del giorno è la fuoriuscita di Marco Fiorentino, considerato dai più l’avversario numero uno dell’attuale maggioranza .

Il debito di 108 mila euro è maturato dopo la tragedia del primo maggio 2007, quando il cestello della gru della ditta che stava montando le luminarie all’esterno della basilica di Sant’Antonino travolse e uccise l’86enne Claudia Fattorusso Morelli e la 50enne nuora Teresa Reale. Per quei fatti Fiorentino, all’epoca primo cittadino, è stato definitivamente condannato per omicidio colposo in concorso. I giudici hanno anche inflitto il pagamento di una provvisionale di 668mila euro, anticipata dal Comune. A luglio scorso, Fiorentino è stato condannato a versare 108mila euro, cioè un sesto della provvisionale, di rimborso. Lui ha fatto ricorso. Di qui la sua presunta incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

Il consiglio comunale, dopo il parere del Ministero, gli ha formalmente contestato l’incompatibilità. Una mossa contro la quale, adesso, il leader della minoranza presenta una serie di osservazioni. Il debito contratto con l’ente di piazza Sant’Antonino non è ancora «definitivo e immodificabile», afferma. In più, il Comune ha contestato l’incompatibilità all’ex sindaco sulla base di una norma del testo unico degli enti locali che ha come presupposto la situazione di chi sia debitore verso l’ente «per imposte, tasse e tributi» o per il pagamento di una somma «dopo la soccombenza in una lite». Questa disposizione, secondo Fiorentino, non è applicabile al caso in cui il debito scaturisca da una sentenza per fatti compiuti nell’esercizio del mandato. Ed ecco la conclusione come riferiscono le parti a Ciriaco Viggiano su Il Mattino : «La procedura è sbagliata sostiene Fiorentino e sono pronto a ribadirlo davanti a un Tribunale». Ma che cosa ne pensa il sindaco? A chi lo accusa di voler sfruttare la tragedia del primo maggio 2007 per sbarazzarsi del suo principale avversario, Giuseppe Cuomo ribadisce: «La contestazione dell’incompatibilità è un atto dovuto e non determinato da motivi politici o rancori personali. Abbiamo agito nella massima trasparenza e dimostrando un reale garantismo ma non potevamo sottrarci agli obblighi imposti dalla legge». Ora il consiglio comunale ha dieci giorni di tempo per esprimersi una volta per tutte. Probabile che inviti Fiorentino a rimuovere la causa di incompatibilità e a versare i 108mila euro: se dovesse rispondere picche, Fiorentino verrebbe definitivamente estromesso dall’assemblea.

Insomma sono due le strade che sta tentando l’ex sindaco, quella civile, per chiedere la sospensione della condanna al pagamento, presupposto per il quale ora esiste il credito certo ed esigibile, e quella amministrativa, col TAR Napoli Campania, per chiedere la sospensiva o annulamento della dichiarazione di sospensiva in quanto la procedura è sbagliata. Intanto fra dieci giorni sarà deciso se sarà definitivamente fuori.