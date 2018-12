Sorrento. Marcello Aversa, il maestro dell’argilla, espone le sue opere nella Basilica di Santo Spirito a Firenze

L’artista sorrentino Marcello Aversa è un maestro dell’arte presepiale e possiede il grandissimo dono di trasformare della semplice argilla in pastori e presepi in miniatura ricchi di arte e di spiritualità. Le sue opere sono ammirate in tutto il mondo, ricche di particolari nonostante le piccole dimensioni con personaggi che misurano da otto millimetri a dieci centimetri di altezza, ambientati un uno scenario realizzato in un unico blocco di creta. Ora una delle sue opere sarà esposta a Firenze, nella Sagrestia del Sangallo della Basilica di Santo Spirito, dove troneggia il bellissimo “Crocefisso” di Michelangelo. Si tratta di un albero della vita in il terracotta, il “Vita semper vincit”, realizzato appositamente per questa occasione. L’opera e composta da ottantamila pezzi, è alta due metri e trentasette centimetri e si sviluppa in verticale interpretando l’antica tradizione del “presepe di Pasqua”. Lungo la sua altezza vengono riprodotti vari episodi della storia della Salvezza, con la realizzazione di scene tratte sia dall’Antico che dal Nuovo Testamento. Si va dalla creazione di Adamo ed Eva al peccato originale, dall’annunciazione, alla nascita di Gesù, alla sua passione e morte, alla resurrezione. All’interno della Basilica fiorentina, inoltre, saranno esposte altre trenta opere di Marcello Aversa, tutte realizzate in terracotta, dal tema natalizio. La mostra è promossa da Fondazione Crocevia e Basilica di Santo Spirito. Allestimento a cura di Studio 2G con la sponsorizzazione tecnica di Siram. Media Sponsor “Luoghi dell’Infinito”, mensile di arte e cultura di “Avvenire”. La mostra sarà inaugurata venerdì 7 dicembre e sarà visitabile fino al 2 febbraio 2019 dalla 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi dalle 11.30 alla 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

