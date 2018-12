Sorrento lutto per la scomparsa del notaio Vincenzo Mastellone

Sorrento. Un lutto improvviso per Sorrento, la scomparsa del notaio Vincenzo Mastellone, poco più che sessantenne, per un infarto a Bolzano, dove viveva. La scomparsa è stata confermata con un annuncio con un post sui social network

Basilico Italia e il cinema Armida di Sorrento stasera e domani resteranno chiusi per lutto. Ci ha lasciati per un arresto cardiaco il notaio Vincenzo Mastellone fratello di Maurizio. Ci stringiamo a tutta la famiglia per questa perdita improvvisa. Sorrento tutta lo piangerà

Dalla redazione tutta di Positanonews le condoglianze più sentite al fratello Maurizio Mastellone e alla famiglia tutta .

Questa la sua biografia sul suo sito ufficiale.

Il Dott. Vincenzo Mastellone è nato a Sorrento il 2 agosto 1953 e si è laureato in giurisprudenza presso la facoltà “Federico II” di Napoli nel 1977. Vincitore del concorso notarile dell’anno 1982, è titolare della sede di Lana, distretto notarile di Bolzano, dal marzo 1984. Il Dott. Mastellone è stato delegato dell’associazione sindacale notai del Triveneto, ove ha ricoperto la carica di segretario per lungo tempo. Ha fatto inoltre parte del consiglio notarile di Bolzano dal 2000 al 2009.

Gli atti ed i repertori sono depositati nella sede di Lana e vengono registrati presso l’agenzia delle entrate di Merano. Il software gestionale dello studio è “Digital Office”, impostato per una buona gestione della banca dati, rapide comunicazioni interne ed esterne e formazione del fascicolo virtuale con memorizzazione di tutta la documentazione connessa alla pratica.

L’attività dello studio è sempre stata svolta in tutte le materie di competenza notarile ed in particolare nei settori immobiliare, famiglia, societario, successioni, finanziario e creditizio. Nel settore immobiliare lo studio ha gestito e gestisce operazioni di importanti imprese di costruzione ed ha affrontato quindi tutte le problematiche relative a queste operazioni sia in regime tavolare che di conservatoria. La gestione delle pratiche si sviluppa con criteri improntati alla massima celerità e minore perdita di tempo per il cliente.

Lo studio si è avvalso, nel tempo, della preziosa collaborazione di molti praticanti alcuni dei quali diventati meritevolmente notai, anche brillantemente. Tutta l’attività dello studio è coperta da una polizza assicurativa stipulata con Lloyd Assicurazioni per un massimale di E. 7.500.000. In oltre 30 anni di attività e circa 75.000 atti vi si è dovuto ricorrere in un unico e solo caso.