Sorrento. Il liceo artistico musicale “F. Grandi” premiato per la formazione in settori di eccellenza della tradizione campana

Sorrento. Per il prossimo anno scolastico, quello 2019/2020, la giunta regionale ha approvato il dimensionamento della rete scolastica e il piano dell’offerta formativa della Regione Campania. Con questo provvedimento la Regione interviene sull’organizzazione della rete scolastica ed attiva nuovi indirizzi di studio negli Istituti Secondari di II grado. Inoltre, attribuisce il riconoscimento dello status di “indirizzo raro” a due istituti superiori, l’I.S. “F. Degni” di Torre del Greco e l’I.S. “F. Grandi” di Sorrento. Il titolo di “indirizzo raro” viene concesso agli istituti ai quali è riconosciuto il merito di formare gli studenti in settori di eccellenza della tradizione campana. Per quanto riguarda l’istituto “F. Degni” di Torre del Greco si parla della tradizionale lavorazione del corallo, mentre per il liceo artistico musicale “F. Grandi” di Sorrento si pone l’accento sull’arte della liuteria. Lo status concesso esalta nel mondo due scuole d’artigianato campane e garantirà interessanti e nuove prospettive lavorative per gli studenti. Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, esprime la sua soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dall’istituto che rappresenta la più antica istituzione scolastica sorrentina, risalente alla seconda metà dell’ottocento, che ha il valore di aver formato tantissimi giovani nell’arte del tessuto, dell’oreficeria e dell’intarsio e, ultimamente, nell’ambito musicale, tramandando negli anni le tradizioni del proprio territorio.