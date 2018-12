Sorrento per la Via della Pizza da Refood , record di 109 metri di pizza di cioccolato In questa quarta edizione l’intero incasso è stato devoluto all’acquisto di arredi urbani per le aree verdi della città destinate alle passeggiate dei nostri amici a quattro zampe. La manifestazione organizzata dalla famiglia Savarese del ristorante pizzeria ReFood in collaborazione con il comune di Sorrento ha visto un numero pubblico che ha acquistato il ticket per partecipare alla degustazione senza limiti e per contribuire ad una giusta causa sociale. Il tema di quest’anno è stato il cioccolato con un impasto di farina e cacao farcito di crema alla nocciola e crema chantilly ideata dal maestri Domenico Cuomo. La degustazione è stata accompagnata dalle ottime birre del birrificio artigianale “Sorrento”. La super pizza al cioccolato che quest’anno ha superato i 100 metri toccando quota 109 è stata preparata dallo staff di Cuomo confermando che Napoli e la sua provincia restano la vera patria della pizza in tutte le sue varianti. Gli sponsor che hanno aderito ala riuscita manifestazione sono stati: Mulino Pizzuto, Aga Costruzioni, Birrificio Sorrento, Cooperativa Tasso, Elettro Service, Fiorentino, Frutta Service, Ipai, Penisola Verde.

Grazie al Comune di Sorrento, all'assessore MassimoCoppola, a Sorrento Giovani, a Desiree Ioviero coordinatrice dell'evento

