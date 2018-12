Sorrento: La risposta anonima alla circolare sulle 100 licenze NCC

Riceviamo e pubblichiamo il seguente commento sulla questione delle nuove licenze NCC che verranno date dal comune di Sorrento :

Caro Direttore,

leggo con grande stupore su un periodico locale che il Comune si accinge ( o lo ha già fatto) a concedere 100 licenze nuove di N.C.C. ( quei semi pullman o simili ,detti “noleggio con conducente “) . Invero già ne siamo invasi , ed i comuni cittadini soffrono non poco tale aggravio di traffico veicolare .A me sembra una specie di mossa politica contro la tendenza dell’attuale governo che va in senso opposto : se è così , a quali fini specifici ? . Ora aggiungerne altri 100 per la nostra infondo modesta comunità territoriale , non so cosa accadrà , ma anche per gli stessi “beneficiari” con la conseguente concorrenza e la tensione fra gli stessi (tanto per usare una espressione di convenienza ) . Quando poi questa “ bolla “esagerata di turismo si esaurirà, perchè prima o poi si esaurirà c’è poco da fare, allora queste stesse persone che magari hanno investito soldi e forze giovani , illusi di un lavoro stabile , scenderanno in piazza e lo vorranno da “Pantalone “… e tutti noi pagheremo; o forse rincorreranno Peppino Cuomo per i campi ( battuta che si usa dire scherzosamente in campo legale , se l’ avvocato quando esercitava , oggi Sindaco, se ne ricorda). Non voglio poi immaginare se la stessa idea verrà per emulazione anche agli altri ..”cinque “ Sindaci di questo modesto territorio peninsulare sorrentino ! Non aggiungo altro, anche se molto altro ci sarebbe da dire.