Sorrento, infarto a Piazza Tasso. Turista salvato da farmacista Si chiama Mauro Pollio è un farmacista che lavora alla farmacia Alfani a Sorrento ed e’ un soccorritore esperto abilitato all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno e alle manovre di primo soccorso avendo fatto un corso di BLSD

Oggi pomeriggio Mauro con il defibrillatore in dotazione alla farmacia, inserita nel progetto Pad Penisola Sorrentina, chiamato ha prestato soccorso ad un uomo di 44 anni in arresto cardiaco in piazza Tasso praticandogli le compressioni toraciche la respirazione bocca a bocca, coadiuvando una dottssa cittadina inglese presente già sulla scena, ed utilizzando in prima persona il defibrillatore semiautomatico esterno salvandogli cosi la vita.

All’ arrivo del 118 il paziente oramai cosciente e’ stato trasportato in ospedale al PS dove ha praticato visite indagini strumentali esami ematochimici e terapia medica del caso ed è stato poi trasferito all’Ospedale del Mare.

Complimenti a Mauro