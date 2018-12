Sorrento. Incontro d’eccezione con Alfredo Carosella per la presentazione del suo “Sulla schiena del cielo”

Grande riscontro da parte degli intervenuti alla Sala Consiliare del Comune della città di Sorrento, più bella che mai nella sua veste natalizia, mercoledì 19 dicembre per la presentazione del libro di Alfredo Carosella “Sulla schiena del cielo”.

L’evento, moderato da Carlo Alfaro, ha goduto del contributo artistico nel reading del famoso attore Marco Palmieri, con il vice sindaco e assessore alla Cultura, Maria Teresa De Angelis,e il capo ufficio stampa del Comune, Luigi D’Alise, a fare gli onori di casa agli illustri ospiti, tra cui nomi importanti quali la presidente della Commissione Pari Opportunità Carla Agrillo, il Presidente del Rotary Club Sorrento, Pino De Simone, la presidente del Club di Sorrento dell’Inner Wheel Italia, Anna Ruocco Coppola, lo scrittore ed educatore Francesco Sabbatino, le docenti Lucrezia Trovato (appassionata relatrice del libro), Maria Marciano, Rosaria Vaccaro Annalisa Pecoraro, Mariarosa Maresca, Silvana Esposito, la ex-preside Nora Rizzi, le appassionate di libri Elena Cilento e Maria Rosaria Narangio, i professionisti della sanità del territorio Erminio Liguori e Giovanna Terminiello, gli studenti Giovanni Della pietà e Domenico De Riso. Il reportage dell’evento è stato affidato a Michele De Angelis, sempre unico a cogliere memorie visiveche fissino nel tempo emozioni e ricordi preziosi. Il romanzo di Carosella è un’opera importante, che tutti partecipanti hanno avuto modo di apprezzare. Maurizio Miceli, il protagonista, detto Mizio, dopo aver divorziato da Marta, perde anche il suo lavoro di architetto e torna a vivere a casa dell’anziana madre. Decide di non lasciarsi abbattere dalle avversità della vita e di godere anche delle piccole cose: un cielo stellato, la musica ascoltata sempre a tutto volume, il desiderio di rendersi utile agli altri. I giorni trascorrono in modo ordinario, fino a quando la vita di Maurizio viene stravolta dal ritrovare il padre che pensava perduto per sempre: il via per ricominciare una nuova vita. Tanti i temi che l’autore, con la sua raffinata e sferzante prosa, esplora tanto delicatamente quanto in maniera intensamente viscerale e avvincente nel testo: i rapporti con i genitori anche quando si diventa adulti, le sfide della vita allorché le sconfitte diventano opportunità di cambiamento, il senso profondo dell’esistenza, il peso delle scelte e i giochi del destino. Il libro con ritmo incalzante desta curiosità ed emozione come fosse un film e tiene incollato il lettore alle parole pagina dopo pagina.Alfredo Carosella, classe ’65, è un architetto e autore di origini molisane ma campano (porticese) di adozione. Esperto di musica, è appassionato di libri, viaggi, arte moderna.Ha pubblicato “Sono nato quando mi hai presoin braccio”, sul tema, autobiografico, dell’adozione, “Appuntamento in un non luogo” (3° premio al Concorso Alberoandronico 2014), “La finestra sullariva del mondo” (menzione di merito al Premio Castellodi Prata Sannita L’iguana, 2016). Ha scritto diversiracconti, tra cui “Amore sospeso” in “Napoletani per sempre”(Edizioni della Sera, 2017) che ha vinto il PremioUnico Miglior Autore di Narrativa al Concorso Caffèdelle Arti 2018; “Bambola d’oro” ed “Esilio” in “Come unacanzone”, vincitori del Premio Speciale al ConcorsoVoci di Abano Terme rispettivamente nel 2014 e 2016. Alla fine della presentazione del romanzo a Sorrento, Carosella ha scritto, sulla sua pagina facebook: “Un particolare ringraziamento a Carlo Alfaro, che mi ha presentato con sensibilità e competenza, all’attore Marco Palmieri per le letture, all’assessore alla cultura per i saluti istituzionali, al simpaticissimo Michele De Angelis che mi ha intervistato prima della presentazione, al pubblico selezionato e attento, per me tutto nuovo”.