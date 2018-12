Sorrento, incompatibilità Marco Fiorentino: alle 17 parlerà in Consiglio Comunale

Sorrento. Sarà questa sera, alle ore 17, il momento decisivo per quanto riguarda la vicenda incompatibilità di Marco Fiorentino. Quest’ultimo, infatti, dovrebbe parlare al Consiglio Comunale per esporre il suo pensiero e le sue ragioni. Si capirà, quindi, come andrà avanti una vicenda che si protrae da diverse settimane.

Il Consigliere di minoranza, come abbiamo riferito più volte, non ha la minima intenzione di lasciare il Consiglio.

Come ricordiamo, il tutto ruota attorno al debito di 108 mila euro è maturato dopo la tragedia del primo maggio 2007, quando il cestello della gru della ditta che stava montando le luminarie all’esterno della basilica di Sant’Antonino travolse e uccise l’86enne Claudia Fattorusso Morelli e la 50enne nuora Teresa Reale. Per quei fatti Fiorentino, all’epoca primo cittadino, è stato definitivamente condannato per omicidio colposo in concorso. I giudici hanno anche inflitto il pagamento di una provvisionale di 668mila euro, anticipata dal Comune. A luglio scorso, Fiorentino è stato condannato a versare 108mila euro, cioè un sesto della provvisionale, di rimborso. Lui ha fatto ricorso. Di qui la sua presunta incompatibilità con la carica di consigliere comunale. Il consiglio comunale, dopo il parere del Ministero, gli ha formalmente contestato l’incompatibilità. Una mossa contro la quale, adesso, il leader della minoranza presenta una serie di osservazioni.