Sorrento grande festa per le Giornate del Cinema l’accensione dell’albero con i bambini piccoli leoni . Tutti in piazza per l’accensione del grande albero di Natale in piazza Tasso, con la proiezione di “Mia e il leone bianco”, dedicato ai più piccini e il Concerto inaugurale della 41ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema Musiche da film eseguito dalla U.S. NAVAL FORCES EUROPE BAND

18:15

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Convention The Walt Disney Company Italia

19.15

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Convention Notorious Pictures

20.00

Hilton Sorrento Palace

Sala Sirene Anteprima Eagle Pictures del film

MIA E IL LEONE BIANCO

di Gilles de Maistre con Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Tessa Jubber, Daniah De Villiers, Ryan Mac Lennan (proiezione aperta alla città di Sorrento)

22.00

Cinema Teatro Tasso Anteprima Distribuzione Indipendente del film

LA NOTTE È PICCOLA PER NOI – Director’s Cut

di Gianfrancesco Lazotti con Michela Andreozzi, Francesca Antonelli, Cristiana Capotondi, Teresa Mannino, Tommaso Lazotti e Francesca Reggiani

Alla presenza del regista e di parte del cast (proiezione aperta alla Città di Sorrento)

Nei giorni successivi, quindi, toccherà a “Bumblebee” di Travis Knight (nuovo capitolo della saga dei Transformers), “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno con Marco Giallini e Ilenia Pastorelli, “Green book” di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, “Gloria bell” di Sebastian Lelio con Julianne Moore e John Turturro, “Ben is back” di Peter Hedges con Julia Roberts, “Quasi nemici” di Yvan Attal con Daniel Auteuil e Camélia Jordana, il cartoon “La strega Rossella & Bastoncino”, “Il bene mio” di Pippo Mezzapesa, “Baffo & Biscotto – Missione spaziale” di Victor Azeev, “Colette” di Wash Westmoreland con Keira Knightley e Eleanor Tomlinson, “Drive me home” di Simone Catania con Vinicio Marchioni e Marco D’Amore, “Cold war” di Pawel Pawlikoski, “Lettere a mia figlia” di Giuseppe Alessio Nuzzo e “Conta su di me” di Marc Rothemund.