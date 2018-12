Sorrento giovedì da guinness con 100 metri di pizza tutta di cioccolato. La Via della Pizza per i nostri amici a quattro zampe

Save the date. Giovedì sei dicembre un evento unico nel suo genere da non perdere .“La Via della Pizza”, arrivata alla quarta edizione. L’evento organizzato dal ristorate pizzeria ReFood della straordinaria famiglia Savarese, col patrocinio del Comune di Sorrento, avrà due novità di rilievo quest’anno. Cento metri di pizza lungo i vicoli del centro storico tutti di cioccolato e il ricavato, grazie a un biglietto di soli 6 euro, comprensivi di birra e divertimento, andrà totalmente ai nostri amici a quattro zampe.

E’ davvero apprezzabile che degli imprenditori, con la collaborazione di altri, si diano da fare per un evento del genere che comporta un notevole sforzo organizzativo . “Mi piace fare qualcosa per il paese – dice il patron di Refood Giuseppe Savarese -, inoltre mi piacciono le iniziative impegnative quando lo scopo è a fin di bene, ed in questo caso il ricavato va interamente utilizzato per iniziative umanitarie o sociali”.

Infatti nel 2014, il ricavato, servi per finanziare un associazione di volontariato che opera in Senegal. Mentre nel 2015 e 2016 l’incasso fu utilizzato per l’acquisto di alcuni defibrillatori che hanno contribuito a rendere Sorrento “città cardio protetta”.

“L’evento è nato quasi per caso alla fine di un corso di pizzaioli – ricorda Peppe Savarese -, e fu promosso e seguito molto proprio da voi di Positanonews, sin dal primo momento”.

Un’attività di promozione che abbiamo fatto sempre col cuore per la famiglia Savarese e per la motivazione benefica alla base dell’evento stesso. Possiamo assicurarvi che Domenico Cuomo , pizzaiolo originario della Costiera amalfitana , al confine con Agerola, casa di pizzaioli , ha classe da vendere L’evento vede oltre al Comune e Positanonews fra gli sponsor Mulino Pizzuto, Aga Costruzioni, Birrificio Sorrento, Cooperativa Tasso, Elettro Service, Fiorentino, Frutta Service, Ipai,

Penisola. Sarà una grande festa da non perdere , un evento unico al quale non si potrà mancare, non solo per divertirsi , ma per gustare davvero una pizza eccezionale a fin di bene..