Sorrento. E’ finita 1 a 1 la gara dello Stadio Italia tra Sorrento e Sarnese, con un punto che non cambia le sorti della classifica per le due squadre. I rossoneri, dopo essere stati maggiormente pericolosi nella prima mezz’ora di gara sono passati in vantaggio al 38′: Roberto De Rosa, sorprende l’estremo difensore granata Mennella con un violento tiro-cross sul primo palo. La prima frazione di gara termina con il vantaggio del Sorrento, che nel finale di tempo sciupa una ghiotta occasione con Alfonso Gargiulo.

Nel secondo tempo, i granata sono vicini al pareggio con Maione (al 63′), ma è bravo Leone a neutralizzare l’azione dell’attaccante. Sette minuti dopo, De Angelis replica ai sarnesi con una bella progressione, ma non riesce a mandare a rete Cifani, anticipato dal portiere. Il Sorrento cerca il guizzo vincente, infatti all’84’ Di Prisco innesca Cifani in area, il cui tiro debole si traduce in una parata semplice per Mennella. La Sarnese pareggia e gela lo Stadio Italia al minuto 86 con un tiro di Sorriso dalla lunga distanza, imprendibile per il giovane Leone.

Il derby tra Sorrento e Sarnese termina con un risultato di parità: forse l’esito di questa gara non rispecchio l’andamento della gara condotta dai rossoneri davanti al proprio pubblico. Nella diretta il commento a caldo di Gigione Maresca.

SORRENTO: Leone, Fusco, Rizzo (74′ Esposito), Todisco, Russo V., Guarro, De Rosa, Paradiso (59′ Di Prisco), Gargiulo Alf. (65′ Cifani), De Angelis, Vitale (81′ Coglitore). All: Guarracino

POL. SARNESE: Mennella, Pantano, Adamo (56′ Sorriso), Mariani, Girardi, Terracciano, Varriale, Langella, Maione, Cassata, Sellitti (61′ Cacciottolo). All: Cusano