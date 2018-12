Sorrento. Il futuro del turismo si discute domani 7 dicembre basato sulle piccole imprese

In un periodo storico caratterizzato dalla crisi economica si è organizzato un evento, previsto per domani 7 dicembre alle ore 18, al Palazzo Municipale di Sorrento. Al centro dell’evento sarà messo lo strumento di cooperazione delle reti di imprese, al fine di rilanciare le piccole e medie imprese italiane che stanno soffrendo molto per colpa della crisi economica e dei colossi che agiscono senza alcun ritegno nei confronti della concorrenza, cercando in tutti i modi, di applicare un regime monopolistico sul mercato. Saranno presenti molti esperti che alimenteranno la discussione incentrata sulle capacità innovative e di ottimizzazione delle risorse allo scopo di far salire la competività delle aziende. Oltre agli esperti, saranno presenti anche figure di spicco come il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, il notaio Roberto Dante Cagliandro, l’amministratore delegato Invitalia spa, Vito Grassi; il presidente dell’Unione Industriali della Campania, Costanzo Iaccarino; il presidente di Federalberghi Campania, Carlo Mirabile; il presidente di Italferr spa Riccardo Monti ed infine Mario Percuoco, dirigente del Gruppo Acea spa.