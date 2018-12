Il Sorrento domenica fa visita al Taranto

L’ultima partita del 2018 per il Sorrento si chiude in trasferta, nella gara valida per la 17esima di campionato di Serie D. Domenica gli uomini di Antonio Guarracino faranno visita al “Iacovone” per affrontare il Taranto terzo in campionato. Dopo la vittoria casalinga con il Bitonto, i rossoneri saranno in puglia con l’ex difensore Salvo D’Alterio, ed una rosa rinnovata per centrare l’obiettivo salvezza. Il Taranto ha piazzato colpi importanti nel mercato di riparazione, ingaggiando Vittorio Esposito. La Gazzetta dello Sport scrive che l’esterno potrebbe essere lanciato subito nella mischia, proprio contro il Sorrento. L’esordio potrebbe arrivare anche per il portiere l’italo-australiano West Astuti: tesserato negli ultimi scampoli di calciomercato, si profila per lui un inizio dalla panchina. La partita sarà diretta da Luca Cherchi di Carbonia. La cronaca della gara, in programma alle ore 14.30, sarà disponibile sulla fanpage Facebook del Sorrento 1945.