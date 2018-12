Sorrento, derby allo Stadio Italia con la Sarnese

Lo Stadio Italia domani (ore 14.30) ospiterà un altro derby campano, in casa del Sorrento giunge infatti la Sarnese per la tredicesima di campionato. I granata, con un tabellino di marcia altalenante ma positivo in ottica salvezza, arriva nella Città del Tasso con un punto in più rispetto ai rossoneri. La squadra di casa è invece in crisi di risultati, dopo aver subito una tremenda rimonta a Mugnano con l’Ercolanese, oltre ad essere reduce dalla sconfitta negli ottavi di Coppa con l’Albalonga: gli uomini di Guarracino contano tra gli indisponibili lo squalificato Sonny Quehajaj.

Con i lavori allo Stadio Italia di Sorrento, i supporters sarnesi saranno “traslocati” nella Tribuna Laterale Nord, con provvisorio passaggio dei tifosi del Sorrento in Tribuna Centrale. Il costo dei tagliandi per entrambe le tifoserie è stato fissato a 7 euro. La gara sarà condotta da Luca Capriuolo di Bari, coadiuvato da Francesco Facchini e Francesco Grande di Bologna. Sarà possibile tenersi aggiornati sull’andamento dell’incontro, visitando la fanpage Facebook ufficiale del Sorrento 1945.