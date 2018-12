Sorrento. Nel cuore del paese salendo da Piazza Tasso, sopra il bar Santa Lucia (a sinistra), in una casa di famiglia Reale, nasce nei terranei, dove anticamente mettevano il vino, il ” DECANTER”.

Decanter Sorrento è un’enoteca con cucina dove il vino sarà protagonista. La loro selezione proverà ad essere una vetrina sulle cantine che più li hanno convinti sul loro senso di appartenenza con il territorio, in abbinamento si propone una cucina semplice e con una attenta selezione delle materie prime in un ambiente professionale ma mai formale.

Oltre 300 etichette conta la loro enoteca per provare a soddisfare tutte le richieste dei clienti. Ogni vino presente sui loro scaffali è frutto di un’attenta ricerca tra i produttori che amano il territorio di appartenenza. Possiedono un’ampia selezione di vini biologici e naturali oltre ai pregiati vini tripla A.

La passione per i vini di Peppe Reale, proprietario ed erede dei nonni che da anni abitano lì, ha fatto della sua piccola passione un lavoro meticoloso alla ricerca del vino più prezioso, da poter offrire ai suoi ospiti, insieme a taglieri, primi e secondi alla guida spirituale lo chef Maresca di Massa Lubrense. Pasta ricercata, come le carni, i prosciutti, il provolone del monaco locale, come tutto dalla mozzarella al salame, ricerca certosina nelle tradizioni del nostro territorio… Complimenti a tutto lo staff di Decanter!!!! Noi di Positanonews consigliamo Decarter per pranzo di Natale e Gran Cenone di Capodanno!