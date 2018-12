Sorrento, dal Movimento 5 Stelle, ma quale premio all’EAV?

Sorrento – Come la stragrande maggioranza dei cittadini della penisola sorrentina anche gli attivisti locali del Movimento 5 Stelle poco hanno digerito che alla Società di trasporti di cui fa parte anche la Circumvesuviana ,sia stato assegnato un riconoscimento nell’ambito del recente evento “il Museo incontra e premia”, promosso , in collaborazione anche con il Comune di Sorrento, dal Museo Correale. In particolare non è passato inosservato, innescando poi una serie di polemiche, quando il presidente premiato, nonostante l’ammissione della bocciatura di Legambiente, si è anche auto conferito alcune medaglie. Come l’inserimento in prospettiva tra le 26 opere strategiche migliori in Italia per il miglioramento della vita dei pendolari, oppure il potenziamento del Campania Express e l’inserimento di treni nuovi. Quando è risaputo che la Circumvesuviana con i suoi 83 treni in circolazione costruiti negli anni ‘70 ed altri 35 nei primi anni ’90, si conferma essere,tra guasti tecnici, soppressioni di corse, ritardi imprecisati, sovraffollamento e insicurezza, tra le tratte ferroviarie peggiori d’Italia (dati Legambiente). Una vera e propria vergogna, soprattutto per un territorio come quello sorrentino a forte vocazione turistica. Una situazione quasi catastrofica, alla quale si dovrebbe porre rimedio con investimento da 220 milioni di euro con nuovi treni, che secondo previsione dovrebbero arrivare nel 2019; oppure con palliativi come il Campania Express che al momento sembra non incontrare un successo entusiasmante. Nel frattempo studenti, lavoratori e turisti continuano a viaggiare ammassati in vagoni malandati come in carri bestiame facendo ogni giorno, i conti con corse saltate o in ritardo, guasti, persino incendi, borseggiatori ed accaniti questuanti, nonché assalti di vandali ed improvvise sassaiole. Mentre, con stazioni fatiscenti e degradanti, parlare di attenzione verso i portatori di handicap come evidenziano dal M5S è pura utopia. Con un tale scenario, ormai noto quasi a livello planetario, cosa c’era da premiare? Tale rimane il punto di domanda che oltre ad una utenza furibonda, si sono posti dal Movimento 5 Stelle mediante una lettera aperta inviata a coloro che hanno ricevuto e consegnato il premio.

In particolare ci piacerebbe pensare che il presidente abbia saputo celare con determinate affermazioni, che farebbero sperare bene in futuro, quello che di sicuro sarebbe dovuto essere un fondato imbarazzo nel ricevere un premio per quella che tuttora rimane una disastrata situazione. Mentre altresì non si riesce a capire quale sia stato il criterio di giudizio usato dagli organizzatori (Comune di Sorrento, la Federalberghi Penisola Sorrentina, l’A.B.B.A.C. e La Grande Onda), che dovrebbero rappresentare in gran parte il turismo sorrentino, nel definire di premiare l’ azienda dei trasporti, che al momento è evidente non copre quel ruolo determinate che un territorio dalla visibilità internazionale merita. Una ulteriore dimostrazione che anche quel patrimonio dall’ inestimabile valore ,come ancora, con tutti gli acciacchi, continua ad essere il turismo sorrentino è gestito in un modo molto discutibile. – 22 dicembre – salvatorecaccaviello

Da Penisola sorrentina Meet Up amici di Beppe Grillo.

venerdì 21 dicembre 2018

Lettera aperta all’Eav…

In una dichiarazione, rilasciata in seguito al premio ricevuto in penisola Sorrentina da parte del museo Correale, il presidente dell’EAV afferma che a breve ci saranno treni completamente nuovi, nuova livrea per quelli vecchi, treni dedicati per turisti e treni per congressisti, ma nulla, assolutamente nulla è stato detto per quanto riguarda la ristrutturazione delle stazioni che rappresentano la porta d’ingresso al paese di arrivo e partenza dei nuovi e fiammanti treni speciali e non. Abbiamo stazioni fatiscenti, senza un minimo di controllo manutenzione e vivibilità, abbandonate e rischiose. Mi piacerebbe sapere se il Sig. presidente si sia mai posto la domanda di come fa una persona con una ridotta funzionalità degli arti inferiori e costretta su una sedia a rotelle a scendere o a salire da questi bellissimi treni se poi non esiste nulla che possa permettere ciò? forse che il Sig.presidente dell’EAV nel ricevere il premio si sia posto tale domanda?

E, fatto ancora più grave, coloro i quali gliel’ hanno consegnato gli avranno posto tale domanda? Penso di no altrimenti tale premio sarebbe andato ai tanti che giornalmente lottano contro le Circumbarriere.

Di seguito la lettera aperta inviata a coloro che hanno ricevuto e consegnato il premio.

Lettera aperta al Presidente Dell’EAV De Gregorio Umberto, al Presidente del Museo Correale, Gaetano Mauro, all’Assessore al Comune di Sorrento, Coppola Massimo, alla sig.ra Cuomo Laura della Grande Onda ai Sindaci dei Comuni vesuviani.

“A seguito del premio assegnato all’EAV da parte del Museo Correale, invitiamo coloro i quali hanno voluto riconoscere tale merito, a fare un giro con noi in Circumvesuviana, accompagnando una persona con ridotte capacità motorie a prendere un treno nelle stazioni della circumvesuviana, per verificare le reali difficoltà di chi, costretto su una sedia a rotelle, vive ogni qualvolta intende usare uno dei treni dell’EAV.

Restiamo in attesa di un cortese cenno di adesione all’iniziativa da parte vostra, per dimostrare di essere meritevoli di ricevere un tale premio e di avere, nel contempo, da parte di chi lo ha consegnato, la consapevolezza di aver premiato un’azienda pubblica degna di questo riconoscimento”.

