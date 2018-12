Sorrento, crociere: meno arrivi del previsto nel 2018, ma più aumentano visitatori

Sono stati meno del previsto gli arrivi per quanto riguarda le crociere a Sorrento in questo 2018. Si attendevano, infatti, circa 114 unità, ma invece ci si è attestati sulle 98, confermando, difatti, il numero raggiunto lo scorso anno. A parlarne sono i colleghi di Sorrentopress, che hanno analizzato i dati dell’ufficio locale marittimo.

Dopo un inizio 2018 fantastico, che lasciava presagire un aumento sostanzioso di navi in arrivo a Marina Piccola per tutto l’anno (si parlava di circa 16% di incremento rispetto al 2017), si è registrato uno stop derivante soprattutto dalle avverse condizioni meteo marine in alcuni momenti decisivi della stagione e la conseguente decisione degli agenti di dirottare verso porti più tranquilli molte delle unità in arrivo tra fine ottobre ed il mese di novembre. Difatti, col maltempo, gli agenti marittimi preferiscono dirottare gli approdi delle crociere in porti più ampi come Napoli o Salerno.

Un dato positivo, però, è che sono aumentati considerevolmente i croceristi che hanno fatto visita alla città di Sorrento durante lo scalo. Si parla di quasi 80 mila passeggeri sbarcati a Marina Piccola, contro i 56 mila dello scorso anno.