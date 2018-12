Sorrento: In Corso la Caccia al Tesoro “Una Caccia STORICA”

Ieri è cominciata la straordinaria Caccia al tesoro di Natale “Una Caccia Storica” a Sorrento.

Dal 1984 si svolge per le strade della Penisola Sorrentina. Ad aggiudicarsi il tesoro è la squadra che riesce a a risolvere gli indizi nel minor tempo.

In occasione del trentennale, l’associazione culturale NEMESI ha ricevuto l’onore di oraganizzare la Caccia al Tesoro di Natale di Sorrento. Spiegare cos’è la caccia al tesoro di Natale non è facile neanche per chi la organizza. Sarebbe riduttivo credere che la sua natura consista solo nella serie di indizi in sequenza che le squadre devono risolvere per scopreire dove sia nascosto il forziere. La Caccia al tesoro di Natale, infatti, permette di calarsi in una dimensione spazio-temporale completamente estranea alla realtàquotidiana: 48 ore di sforzi intellettuali e fisici, nessuna differenza tra notte e giorno, centinaia di chilometri lungo strade e sentieri pericolosi,indizio dopo indizio per raggiungere il tesoro.

Sette le squadre che hanno preso parte a questa fantastica avventura.

Spiegano alcuni componenti dell’Associazione NEMESI, che la scelta del tema “Una Caccia STORICA” è nata come occasione per riflettere su come siano cambiate nell’ultimo secolo Sorrento e la penisola. Questi cambiamenti hanno avuto numerose ripercussioni dal punto di vista paesaggistico, sociale e culturale. Ad esempio, è cambiata l’organizzazione del nostro territorio, sono cambiate abitudini e tradizioni, sono andati persi tanti antichi mestieri. Per salvaguardare e tutelare questa nostra identità storica e paesaggistica, è necessario innanzi tutto conoscere la Sorrento che fu, quella dei nostri avi e dei nostri nonni.

Il tema e le linee programmatiche dell’edizione 2018 è stato presentato il 25 novembre scorso, nel corso di una serata presso la sala consiliare del Comune di Sorrento. Quest’anno sono aumentati anche gli iscritti alla manifestazione, il numero esatto è 1.036 cacciatori, suddivisi in 7 squadre: Corsari Neri, N3w Team, Hic sunt Leones, Sfaccimmielli, Skuato boys, Membri e Bastardi senza gloria, quest’ultimi i detentori del Forziere per l’edizione 2017, strappato ai Membri, vincitori di sei edizioni. Domenica scorsa si è svolta la consueta sfilata per le strade cittadine con partenza parcheggio correale e arrivo a piazza Veniero. Le squadre hanno dovuto rappresentare gli antichi mestieri di una volta, tra questi: l’intarsiatore, lo stutalummato, lo spazzacamino, mammazezzella, o conciapiatti, la scapillata, o mast rasc, o rammaro, venditore di capitoni, l’acquavitaio ecc..

Al termine della sfilata è salito sul palco un ospite a sorpresa, il famoso “scapece” di Benvenuti al sud, alias Salvatore Misticone, che ha deliziato il pubblico con battute e canzoni.

La caccia partirà ufficialmente la sera di Natale a mezzanotte e terminerà come di consuetudine la sera del 27dicembre. La premiazione poi svolgera il 5 gennaio prossimo presso il locale Fauno notte club.