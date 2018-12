Sorrento: Convenzione tra il comune e Terna per investimenti in opere di pubblica utilità

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha firmato un accordo di convenzione con Terna per la realizzazione di opere di pubblica utilità. L’investimento messo in campo sarà utilizzato per efficientare l’illuminazione pubblica della città, sostituendo le lampadine attuali con quelle di ultima generazione a led e per costruire un nuovo parcheggio nei pressi del cimitero.

La convenzione è legata al nuovo intervento che Terna sta realizzando a Sorrento. La società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, è impegnata infatti nei lavori di costruzione di una nuova stazione elettrica e di un elettrodotto a 150 kV di 19 chilometri, in cavo interrato e sottomarino, che collegherà la nuova stazione sorrentina con quella di Capri.

A ottobre i tecnici di Terna hanno incontrato nella sala consiliare del Comune i cittadini, per condividere le informazioni sul progetto, e le attività di cantiere previste per la realizzazione del progetto. Quest’opera, una volta completata, migliorerà l’affidabilità della rete elettrica di trasmissione e di alimentazione della penisola sorrentina, servita attualmente da una rete elettrica risalente agli anni ’60. L’intervento consentirà, insieme alla realizzazione del futuro collegamento a 150 kV Sorrento-Vico-Agerola-Lettere, di chiudere l’anello già in parte realizzato, costituito dall’elettrodotto che collega l’isola di Capri con Torre Annunziata, con la demolizione di circa 59 chilometri di elettrodotti aerei.

“Si tratta di un intervento che porterà importanti benefici ambientali e paesaggistici in tutta la penisola sorrentina e sull’isola di Capri – commenta il sindaco Cuomo – Ringraziamo Terna per l’impegno profuso su questo territorio, che avrà anche ricadute positive su tutte le utenze, grazie alla doppia alimentazione, necessaria per garantire maggiore qualità, sicurezza e continuità di esercizio”.