Continuano le pulizie dei rifiuti spiaggiati a seguito delle mareggiate sulle spiagge di Sorrento. L iniziativa promossa dall’ assessorato all’ ambiente e risorsa mare svolge in modo sistematico questo tipo di attività da novembre a marzo impedendo che questi rifiuti a seguito di successive precipitazioni metereologiche rifiniscamo in mare. Ad essere interessate a turno sono le spiagge di Marina piccola, Marina grande e puolo. In questi tre anni e mezzo abbiamo fatto passi fondamentali ed importanti sulla tutela del mare e dell’ambiente tanto da diventare esempio virtuoso non solo della penisola sorrentina ma dell’intera zona costiera di tutto il golfo di Napoli. Nei prossimi anni cercheremo di migliorare ancora ulteriormente per potenziare quanto già fatto in questo lasso di tempo.