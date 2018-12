Sorrento. Post-gara con contestazioni alla squadra, al Campo Italia. Dopo il pari con la Sarnese, i tifosi rossoneri hanno espresso il proprio rammarico per la mancanza di gioco, di risultati e l’errore del portiere. Il nostro inviato dallo stadio, Gigione Maresca, ci ha raccontato le sensazioni che si respiravano al termine di una gara, in cui ha pesato l’assenza di Costantino a centrocampo, ormai prossimo ad accasarsi con l’Afragola.

La contestazione è stata dura con accuse e minacce per la mancanza di impegno. Portavoce per la squadra è stato Guarro, che ha cercato il dialogo dal campo con i tifosi in tribuna centrale: “la squadra ha dato tutto”, ha dichiarato il centrocampista, voglioso di rasserenare gli animi. Si sono susseguiti lamentele e cori di protesta sia contro squadra che per errore del portiere, accusando la mancanza di calciatori di qualità. (Video GIMAX)