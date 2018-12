Sorrento concorso istruttore direttivo e dirigente 7 e 8 si decide. Arrivano esposti velenosi. Si avvicina la data della verità dopo una trafila di prove e un centinaio di esclusi eccellenti . Per la prova di istruttore è arrivato un esposto, come al solito anonimo, che mostra foto di serata conviviale di partecipante con un membro della commissione. La segretaria Elena Inserra col supporto del parere dell’avvocato Maurizio Pasetto hanno riferito che non vi sono incompatibilità, ma i veleni nel Palazzo si presume che non siano finiti e non finiranno facilmente. Sono due i concorsi che cambieranno la faccia dell’amministrazione della Città del Tasso, quello di istruttore direttivo e quello di dirigente del settore tecnico, dal quale sono stati fatti fuori tutti i partecipanti della Penisola sorrentina. Un change amministrativo oltre che politico , dunque, quello che si appresta a fare la consiliatura del sindaco Giuseppe Cuomo. To be tuned..