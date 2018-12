Sorrento, il Comune sospende tassa per occupazione suolo pubblico per due mesi

Ottima notizia per i commercianti di Sorrento. Sembra, infatti, che il Comune abbia deciso di sospendere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per i mesi di gennaio e febbraio. A rivelarlo sono i colleghi di Metropolis. Un provvedimento che dovrebbe valere per tutti i commercianti che sono in regola con i pagamenti.

La proposta sarebbe partita dalla sezione locale di Aicast presieduta da Andrea Minieri. Il sindaco Giuseppe Cuomo, quindi, dovrebbe dare parere favorevole in questi giorni: si parla di un risparmio di circa 40 mila euro per gli esercenti.

Ricordiamo che la tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio.