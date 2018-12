Sorrento, Comune prevede di incassare oltre 600 mila euro dalle multe

Il Comune di Sorrento prevede di incassare oltre 600 mila euro dalle multe per il 2019. E’ questo quanto riportato dalla delibera pubblicata due giorni fa sull’albo pretorio. In particolare, la Giunta Comunale, ha deciso di destinare per l’anno 2019 le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, nonché proventi da ruoli esattoriali per le medesime infrazioni, che, presumibilmente possa essere, al netto del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, pari a 613.534 euro.

Questa la ripartizione:

397.849 euro derivanti dall’accertamento delle sanzioni per violazioni al C.d.S., ex art. 208, da iscrivere nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in via di definizione, quale risorsa, al capitolo 344, riservandosi di eseguire opportune variazioni di bilancio derivanti da una maggiore o minore entrata;

215.585 euro derivanti da ruoli esattoriali (Cap. 725)/ingiunzioni fiscali (Cap. 743) relativi a proventi per violazioni al C.d.S. non riscossi negli esercizi pregressi, riservandosi di eseguire opportune variazioni di bilancio derivanti da una maggiore o minore entrata;

Oltre 300 mila euro saranno destinati per finanziare integralmente o parzialmente “Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente”; oltre che al potenzionamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e per le assunzioni stagionali.