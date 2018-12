Sorrento colpo di scena, inciucio di Teresa De Angelis con il Ponte di Mariano Ponticorvo. Incontro segreto, o quasi, con Mariano Ponticorvo de “Il Ponte” il raggruppamento politico di cui fa parte Mario Gargiulo, ex assessore defenstrato dal sindaco Giuseppe Cuomo. Ora che succede? La De Angelis rimane in quota “Il Ponte” all’interno della Giunta? Una mossa per spiazzare il sindaco o cosa? Staremo a vedere se la notte porta consiglio…