E luce fu di nuovo sulla Libreria Indipendente . Una luce divina, più brillante , illumina più spazio e da’ luce a tante attività. Nell’occasione del Natale dove c’e’ nascita , gioie per le feste la Libreria – Biblioteca si veste di un ruolo fondamentale di offrire qualche servizio in più perchè qui lo spazio c’e’, qualche persona in più , collaborazione più compatta .

Domenico Bencivenga per tutti Mimmo creatore di questo spazio culturale da tre anni e mezzo il 24 novembre ha presentato i progetti : lettura, vendita di testi , incontri cinematografici, incontri culturali , lettura classici ,lettura per i bimbi, corsi di recupero e tanto altro ancora perchè cambiando location ha cercato di migliorare e poi il 2 di dicembre c’e’ stata l’inaugurazione. Ricominciare questa passione da un’altra parte anche se e’ sempre Sorrento non e’ stata cosa facile ; fortunatamente durante il suo percorso Mimmo ha incontrato Don Tonino della Chiesa di Lourdes il cuore generoso del Padre si e’ unito all’impegno ed entusiasmo di Domenico e quindi non poteva che nascere una grande amicizia. Semina cultura amico mio , semina momenti di riflessione , di discorsi intelligenti , con i tempi che corrono fermarsi un sabato sera per un’ora , un’ora e mezza massimo fa bene all’anima . Auguriamo a tutti i lettori e amici buone feste!!! ( il nuovo indirizzo e’ Bartolomeo Capasso 5 : per capirci vicino ai carabinieri cancello grigio)

Rosanna Porzio