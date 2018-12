Sorrento il by night è allo Spicy con la partecipazione super speciale del attore, cabarettista e musicista italiano Umberto Smaila. Questa notte Positanonews ha visitato il bar San Vincenzo in Viale degli Aranci, un bar di tendenza per i giovani, un must pre serata per il popolo della notte.

Poi da qui Il locale più trandy della Penisola sorrentina, sulla strada per Massa Lubrense al Capo, anche questa settimana soprende tutti con un nuovo evento cena/spettacolo a tema natalizio con Umberto Smaila, un Christmas party fra i migliori della provincia di Napoli e della Campania, che rilancia lo Spicy fra i locali più interessanti, e intriganti, del Sud Italia

Il divertimento qui è assicurato, la formula cena-spettacolo con musica e ballo sta avendo successo, intanto le serate sono super gettonate e non è facile trovare posto, in particolare per il Capodanno, bisogna accaparrarsi i posti rimasti. Dopo il Christmas party , il Capodanno , con un menù straordinario ( leggi qui ) , sarà imperdibile…

***IL CAPODANNO DEI GIOVANI***

PENSA GIÀ A CAPODANNO

SPICYCLUBSHOW

CENONE+ VEGLIONE +PERNOTTAMENTO

live music DAUDIA

Executive Top’s Chef: Elefante + Ammendola.

Spettacolo Pirotecnico

CAPO DI SORRENTO

INFO /PRENOTA 0818073063-3398775588

Per prenotare chiama Giovanni 3398775588

Trovi e puoi contattare lo Spicy ai seguenti contatti sotto indicati :

Via Capo, 82 – 80067 Sorrento (NA)

Tel: (+39) 0818073063

E-mail: info@hotelspicy.com

redazionale