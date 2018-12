Da Sorrento arriva Babbo Natale per Amatrice. Una bella iniziativa questa dell’altro ieri nella cittadina colpita dal terremoto . L’idea è nata con la maestra Carla Agrillo , da una iniziativa nata l’anno scorso con don Fabio, con la collaborazione di Teresa ed Elia,che hanno messo a disposizione il pullman e procurato dolci e cose varie insieme a Lina e Michele De Angelis che non poteva non fare il Babbo Natale che ha impersonato a perfezione.. complimenti davvero da Positanonews