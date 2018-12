Dopo i due scioperi che hanno visto protagonisti gli autisti NCC di Sorrento e Amalfi protestare a Roma in Piazza della Repubblica, stavolta fianco a fianco, in Piazza Tasso, sulla corsia riservata ai Taxi, tassisti e autisti NCC hanno protestato per far valere i propri diritti a fronte della legge del 2009 che impone oppressive restrizioni a discapito degli NCC .