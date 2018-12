Sorrento: Ambiente – La raccolta degli imballaggi natalizi e dell’olio esausto

“Raccolta degli imballaggi natalizi e dell’olio esausto. Aiuta Babbo Natale a fare la raccolta differenziata”. Questo lo slogan dell’iniziativa promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento e dalla società Penisolaverde, in programma il prossimo 29 dicembre, dalle ore 10 alle 13, nelle adiacenze di piazza Angelina Lauro. In quella occasione, si potranno conferire gli imballaggi natalizi, scatole dei giocattoli o dei panettoni, ricevuti durante le festività, ed avere in dono gadget relativi alla raccolta differenziata.

Sarà possibile anche conferire l’olio esausto di natura domestica, in cambio una bottiglia di olio extravergine di oliva prodotto da aziende agricole locali.

“Questa particolare iniziativa – dichiara il consigliere comunale Luigi Di Prisco – intende sensibilizzare la cittadinanza a svolgere un ruolo sempre più attivo nella tutela e nel rispetto dell’ambiente, utilizzando questi momenti di festa per svolgere delle sinergie in modo particolare con i bambini. Ritengo molto importante lanciare dei piccoli segnali alle nuove generazioni affinchè siano sempre più consapevoli in merito alla tutela ambientale e pertanto si rendano piccoli protagonisti del loro futuro”.