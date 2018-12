Sorrento, accordo tra Comune e Terna per lavori illuminazione pubblica

Il Comune di Sorrento ha finalizzato un accordo con la società Terna, operatore che si occupa della fornitura dell’energia elettrica. In particolare, come annunciato dal sindaco Giuseppe Cuomo, si parla di un investimento per quanto riguarda l’illuminazione pubblica in città, ammodernando il sistema attuale di illuminazione e per costruire un parcheggio nei pressi del cimitero di via San Renato.

Commento del sindaco Cuomo: “Si tratta di un intervento che porterà importanti benefici ambientali e paesaggistici in tutta la penisola sorrentina e sull’isola di Capri. Ringraziamo Terna per l’impegno profuso su questo territorio, che avrà anche ricadute positive su tutte le utenze, grazie alla doppia alimentazione, necessaria per garantire maggiore qualità, sicurezza e continuità di esercizio”.

Un progetto che sarà utile per tutta la Penisola Sorrentina, in quanto migliorerà la qualità della rete elettrica sia di trasmissione che di alimentazione e permetterà di finalizzare l’intervento circa il collegamento che vede coinvolti i comuni di Sorrento, Vico Equense, Agerola, Lettere.