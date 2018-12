Siamo a Sorrento all’inizio nel Viale degli Aranci, qui si entra non solo in uno dei migliori Supermercati d’ Italia, ma nella Storia del settore. Qui da mezzo secolo, una famiglia già dall’anteguerra era nel settore alimentare e nelle carni. La famiglia si allarga e due dei fratelli Pollio, Martino ed Antonino, aprono qui un un supermercato, il primo in Penisola Sorrentina, anzi, se si escludono i capoluoghi di provincia Salerno e Napoli, della Campania.

Ma bisogna conoscere i retroscena per comprendere la grande impresa imprenditoriale dei Pollio. Non solo crearono il primo supermercato sul modello americano, ma lo crearono fuori il centro. All’epoca non c’erano auto e anche poche centinaia di metri dal centro storico erano considerate un’enormità per chi voleva aprirsi una attività commerciale. Loro aprirono proprio fuori città, come era considerata la zona all’epoca, insomma una grande scommessa Vinta.

Grande successo ha avuto l’ Imperdibile offerta dei Supermercato Pollio per festeggiare un evento fantastico: l’anniversario per i 50 anni. Dal lontano 1968, infatti, il marchio Pollio è una vera garanzia in Penisola Sorrentina per qualità e trasparenza. Per festeggiare un evento di questa portata è stata data la possibilità ai clienti di essere selezionati per una spesa gratis, per un importo massimo di 50 euro, tutti i giorni dal primo dicembre ad oggi. Una fantastica promozione che fa capire quanto si tenga al cliente.

Affrettatevi! Oggi l’ultimo giorno per essere il cliente vincente!!