A soli 17 anni spacciava già droga nel salernitano, arrestato.

I reati per lo spaccio di droga stanno aumentando a dismisura, a tal punto che ad oggi perfino i ragazzini cominciano a spacciarla pur di guadagnare qualcosa. Proprio ieri è stato beccato un ragazzino 17enne, residente a Battipaglia, dal personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S., avente lo scopo di effettuare controlli a tappeto sul territorio circa le piazze di spaccio e le modalità con cui viene venduta la droga. B.D.P. , di soli 17 anni, è stato protagonista del reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. E’ stato ritrovato, in flagranza di reato in possesso di 73 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana, 3 bilancini digitali, 3 coltelli e svariate bustine per il confezionamento e la vendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti. Dopo il ritrovamento è stato predisposto l’arresto da parte del P.M. presso il Centro di Prima Accoglienza.