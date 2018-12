Su Sky Arte questa sera protagonista la bellezza della costiera amalfitana in “Sei in un Paese meraviglioso”

Questa sera, alle 21.15, tutti sintonizzati su Sky Arte per il programma “Sei in un Paese meraviglioso” nel quale si parlerà della bellezza della costiera amalfitana. La trasmissione è condotta da Dario Vergassola e Roberta Morise che, puntata dopo puntata, ci consentono di scoprire i luoghi più belli facenti parte del patrimonio Unesco. E questa sera le telecamere si accendono proprio sul fascino della costiera amalfitana, che dal 1997 fa parte del patrimonio dell’Unesco. Un appuntamento imperdibile per chi in costiera ha trascorso una vacanza che non dimenticherà ma anche per chi ha la fortuna di viverci 12 mesi all’anno e che, attraverso le immagini di Sky, potrà ammirarla comodamente seduto sul proprio divano.