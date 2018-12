Simone Figliolia arriva nella squadra rossonera

Arriva dall’Ercolanese con un buon curriculum di categoria

Sorrento – Quando siamo alla vigilia della gara esterna infrasettimanale veste la maglia rossonera Simone Figliolia che arriva dall’Ercolanese con un buon curriculum di categoria.

L’attaccante nativo di Salerno, classe 1993, è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, poi gioca per due anni nell’Arzanense in serie C2, 2012/13, 2013/14, e nella stessa squadra gioca in Serie D. In queste categoria va al Marcianise nel 2015/16, l’anno dopo alla Sarnese e nel 2017/18 si sposta in Puglia ad Altamura, e quest’anno ritorno in Campania vestendo la maglia granata dell’Ercolanese e segna contro il Sorrento la rete della vittoria ei granata, e nel mercato invernale arriva in Costiera per rinforzare il reparto offensivo rossonero. Per dar man forte ai costieri che vogliono e devono risalire la china, cercando di portare da Ercolano, dove gioca momentaneamente il Pomigliano, un risultato utile.

GISPA