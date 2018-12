Si decide in un minuto il derby Pomigliano-Sorrento

All’inizio della ripresa vantaggio capolavoro di Suriano e subitaneo pareggio di Russo

Redazione – Al ‘Solaro’ di Ercolano, campo casalingo del Pomigliano perché il ‘Gobbato’ versa in condizioni pietose, in un minuto si decide il derby tra i granata ed i rossoneri poiché all’inizio della ripresa c’è il vantaggio capolavoro di Suriano e poi il subitaneo pareggio di Russo.

Di fronte c’’erano di squadre che erano assetate di punti, con i costieri che cercavano a tutti i costi la vittoria per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona play out, e simile discorso per un Pomigliano che da oltre un anno e passa non gioca più sul terreno amico, che versa in condizioni da brivido, con le erbacce che la fanno da padrona.

Ma passando alla gara, i costieri anche se non sono andati a segno con tutte le azioni che hanno imbastite e per poco non cucite, e si spera che lo vengano anche con la valida collaborazione dei nuovi innesti, che forse ce ne sarà anche qualche altro dal mercato.

Come si può evincere dalla cronaca della gara è mancato solo il guizzo finale forse anche per scarsa lucidità, anche se i granata con la squadra a ranghi ridotti, mancavano in panchina tre uomini, non è che sono stati al palo. Non è stata una partita noiosa come lo si potrebbe evincere dalla posizione in classifica dei due team, ma qualcosa in più si ci aspettava dal Sorrento, ma comunque si deve lavorare anche immettendo questi nuovi arrivi, sperando che ne arrivi qualcun altro, e che al più presto si risali la china.

Ora domenica si gioca in casa contro il Bitonto, terza in classifica e come tutte le squadre pugliesi non farà nessuno sconto.

PRIMO TEMPO

7′ Prima occasione pericolosa, di marca rossonera. Gargiulo approfitta di un retropassaggio corto di Avella per involarsi in area, pallonetto a scavalcare il portiere ma Imparato riesce a salvare sulla linea.

16′ Pomigliano vicino al vantaggio sugli sviluppi di una punizione battuta da Picascia sulla trequarti destra: Girardi conclude da posizione defilata, si oppone Giordano.

22′ Punizione di Paradiso dalla sinistra, in area De Rosa anticipa tutti di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio.

28’ Angolo di Suriano e colpo di testa di Girardi: blocca Giordano.

31′ Ancora Sorrento pericoloso: sponda di De Angelis per il destro di Gargiulo da 20 metri, palla di poco fuori.

32′ Sorrento spinge: cross di Vitale, torre di Todisco per il tap-in di Gargiulo che viene anticipato di un soffio da Imparato che mette in angolo.

38′ Cross di Vitale al centro, Todisco svetta di testa sul proprio marcatore ma la sfera termina di un soffio oltre la traversa.

45′ Rizzo riceve al limite dell’area, controlla e conclude di sinistro: tiro forte ma impreciso.

SECONDO TEMPO

3’st Conclusione insidiosa di Suriano, Giordano para in due tempi.

7’st 1-0 P Suriano realizza un gol capolavoro con un destro in controbalzo da 30 metri circa e da posizione defilata, all’incrocio dei pali.

8’st 1-1 S Pareggio immediato rossonero con Russo che risolve nell’area piccola sugli sviluppi di una punizione dalla corsia sinistra con Sorrentino che liscia l’intervento.

12’st Pomigliano vicinissimo al nuovo vantaggio: cross di Picascia che pesca Suriano tutto solo in area, ma il suo colpo di testa finisce fuori di pochissimo.

25’st Punizione potente di Imparato, palla al lato.

46’ st Testa di Qehajaj e l’intervento del portiere sventa la minaccia.

CAMPIONATO SERIE D 2018/19 – GIRONE H – 15^ GIORNATA

POMIGLIANO – SORRENTO 1-1

Goals: st: 7’ Suriano (P), 8’ Russo (S).

POMIGLIANO (4-3-2-1): Sorrentino; Picascia, Avella, Imparato, Marotta; Suriano, Platone, Menna (1’st Labriola); Forquet, Calone; Girardi.

A disp: Lazarevis, Imbriani, Vertola, Fiumarella, De Luca. All: Marcello Cosu.

Sorrento (3-4-1-2): Giordano; Russo, D’Alterio, Esposito; Todisco, De Rosa, Paradiso (21’st Di Prisco), Vitale, Risso; Gargiulo (21’st Qehajaj), De Angelis (9’st Figliolia).

A disp: Orazzo, De Martino, Bozzaotre, Sannino, Masi, D’Angolo. Allen: Antonio Guarracino.

Arbitro: Maurizio Barbiero di Campobasso.

Assistenti: Giovanni (Reggio Calabria) – Mirko Bertoluccio (Vibo Valentia).

Ammoniti: Calone, Labriola (P); Rizzo, Paradiso (S).

Note: giornata variabile, 15°; erba sintetica buona; spettatori 100 circa.

Angoli: 4-3. Recupero: 0’pt, 3’st.

GISPA