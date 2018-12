. La conduttrice di Chi l’ha visto?, nella puntata andata in onda ieri sera, è tornata sulla tragedia di Corinaldo e parlando dell’artista lo ha accusato, non certo di essere il responsabile di quanto accaduto, ma di sicuro dei testi che scrive. “Noi ovviamente pensiamo che l’artista non abbia colpa di quello che succede, non è responsabile se qualcuno va a un suo concerto con lo spray – ha detto Sciarelli – ed è libero quello che gli pare, non c’è nessun tipo di censura per carità. Però è vero che. A questo punto la giornalista ha fatto sentire il testo di una delle canzoni del trapper 26enne :”Io non lo so cosa ti faccio / Però mi cerchi lo so che ti piaccio / Sono una merda ragiono col ca*zo / Oggi ti prendo e domani ti lascio / Hey tipa, vieni in camera con me / E portati un’amica po-portati un’amica / Dico: hey tro*a, vieni in camera con la tua amica por*a / Quale? Quella dell’altra volta / Faccio paura, sono di spiaggia / Vi faccio una doccia, pina colada / Bevila se sei veramente grezza, sputala / Poi leccala leccala / Limonatevi mentre Gordo recca / Gioco a biliardo, con la mia stecca / Solo con le buche, solo con le stupide / ‘Ste pu*tane da backstage sono luride / Che simpaticone vogliono un ca*zo che non ride / Sono scorcia-tro*e”.

Il Fatto Quotidiano invece lo difende, non è l’unico volgare , anche le pubblicità lo sono e nessuno dice niente. L’ idea era venuta a un’azienda produttrice di caldaie a legna qualche anno fa. Un fotomontaggio con sulla sinistra un suo prodotto e a destra una bella ragazza seminuda. Lo slogan: “Entrambe hanno scelto l’energia di un tronco per scaldarsi”. Più famosa quella di una catena di negozi di occhiali, che alludendo a una promozione sulla montatura ha raffigurato un volto seducente di donna con la scritta: “Fidati, te la do gratis”.

Le campagne pubblicitarie con riferimenti sessuali espliciti si sprecano e non compaiono solo sulla stampa, ma ancora più frequentemente sulla cartellonistica stradale. Esistono codici di autodisciplina, ma riguardano solo i pubblicitari iscritti ad associazioni e non hanno nessuna forma di legge. Sui social network esistono alcuni gruppi di denuncia, ma non vi è alcun riscontro in termini di riprovazione collettiva. Eppure la pubblicità, in genere, diffonde un messaggio di fatto “imposto”: l’utente non può decidere se vedere o meno un manifesto 6×3. Così come non può sapere in anticipo che, nella pagina seguente quella che sta leggendo, si imbatterà in uno slogan sconcio, volgare, pornografico.

A fronte di questa indifferenza e dell’assenza di norme di legge, nell’ultima settimana si è verificata invece una vera sollevazione popolare riguardo i testi di un trapper, Sfera Ebbasta, in riferimento alla drammatica sciagura in un locale vicino Ancona, che ha coinvolto ragazzi in attesa di una sua esibizione. Lo scatenato tribunale popolare dei social ha ferocemente espresso una condanna di responsabilità morale nei confronti del cantante, reo di scrivere testi troppo forti, con riferimento al sesso, alla droga, ai rapporti di genere. Su Sfera Ebbasta, ma di conseguenza sui contenuti del trap in generale, non solo si è scatenata una polemica, ma si è palesato il desiderio di una vera e propria censura. Ma perché per il testo di una canzone sì e non invece per una campagna pubblicitaria? Vediamo le differenze e le contraddizioni.

Come si diceva, la seconda produce un messaggio non rifiutabile. Il cartellone stradale o la pagina di giornale non contengono alcun avviso preventivo e la loro funzione è anzi raggiungere più persone possibili per promuovere un prodotto sul mercato. L’importante è che se ne parli. Si tratta di tecnica di propaganda, ben definita da Philip Taylor della Manchester University come “conscio, metodico e pianificato utilizzo di tecniche di persuasione, per raggiungere specifici obiettivi atti a beneficiare coloro che organizzano il processo”. Due sono gli elementi che dovrebbero preoccupare e incitare i cittadini a difendersi, e il legislatore a provvedere: la forma del messaggio (il tronco che scalda la caldaia, così come la bella ragazza, l’allusione a “darla” gratis) e la tecnica – appunto – di persuasione.

Passiamo ora ai discutibili contenuti di una canzone. Sui social ne è passato uno in particolare. Così come abbiamo fatto per le pubblicità, ecco alcuni passaggi: “Hey troia! Vieni in camera con la tua amica porca. Vi faccio una doccia, piña colada. Bevila se sei veramente grezza…”. L’effetto non può che essere di riprovazione. Elementi sessisti, discriminatori, volgarità. Non manca nulla. Ma rispetto alla pubblicità ci sono alcune differenze: l’autore non opera alcuna persuasione, anzi sceglie di precludersi una parte di pubblico e quindi una fetta di mercato. Addirittura anticipa i suoi contenuti mediante l’immagine: provocatoria, eccessiva, per certi versi ripugnante.

Eppure c’è chi invoca “qualche paletto di decenza”, insomma l’imposizione di limiti o chi addirittura – come lo psicologo Paolo Crepet – chiede una vera e propria censura a monte. Quindi in un caso si subisce senza grandi problemi, nell’altro si solleva lo scandalo.