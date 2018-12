Sfera Ebbasta, la reazione alla strage su Instagram: «Fermatevi a pensare a quanto è stupido». Cancellati tutti gli eventi

Sfera Ebbasta commenta quanto è successo nella notte alla discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo con un lungo post su Instagram. «Sono profondamente addolorato, non trovo le parole per esprimere il rammarico per quello che è successo», scrive dopo che i followers gli avevano fatto notare che non doveva restare in silenzio davanti alla tragedia di chi era nel locale per assistere a un suo concerto. Il bilancio è di sei morti, tra cui cinque ragazzi giovanissimi e una mamma che aveva accompagnato la figlia.

«Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo – continua – vorrei solo che tutti quanti vi fermaste a pensare a quanto può essere stupido e pericoloso usare lo spray al peperoncino in una discoteca. Grazie a tutte le persone e alle ambulanze che hanno prestato soccorso durante la notte. Per quanto a poco possa servire il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e dei feriti. E proprio per rispetto gli impegni promozionali verranno cancellati. La musica dovrebbe unire…»​

di Silvia Natella