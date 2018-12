Servizio antidroga a San Giuseppe Vesuviano (Napoli): arrestato 52enne che nascondeva un kg di marijuana in alcuni bidoni in un angolo del garage di casa

A conclusione di un servizio antidroga i Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato un 52enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, resosi responsabile di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Nel corso di perquisizioni, sia personale che presso il suo domicilio in via Patti, i militari dell’Arma hanno scoperto che in alcuni bidoni nascosti in un angolo del garage nascondeva un kg di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Dopo le formalità di rito il 52enne è stato tradotto ai domiciliari.

TELECAPRINEWS