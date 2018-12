SCIOPERO: a rischio i settori elettrici, acqua e gas

I lavoratori del settori elettrico-gas-acqua hanno scioperato oggi 17 dicembre.

Le Segreterie Nazionali di Filctem-Cgil Femca-Cisl Flaei-Cisl Uiltec-Uil hanno infatti proclamato lo Sciopero Generale degli addetti delle aziende che gestiscono fondamentali servizi per i cittadini e le imprese per scongiurare le pesantissime ripercussioni che alcune norme o proposte di legge attualmente in discussione rischiano di produrre sulla tenuta occupazionale dei settori, sulla qualità dello sviluppo anche in termini ambientali e sulla qualità dei servizi erogati.

Una delle disposizioni contro cui protestano i lavoratori riguarda l’applicazione dell’art.177 comma 1 del “Codice degli Appalti” che, secondo gli ultimi indirizzi in materia, sancisce l’obbligo per i concessionari di servizi pubblici (che non siano stati selezionati “con gara”) di esternalizzare una quota pari all’80 per centro dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni. Questo, sostengono i sindacati, comporterebbe lo svuotamento e la trasformazione di importantissime aziende operanti nel settore della

distribuzione di energia elettrica e del gas in stazioni appaltanti quasi prive di ruoli operativi e gestionali.