Sant’Agnello. Il Vescovo Alfano “Droga male della Penisola Sorrentina da mandare via”

Sant’Agnello. Anche Monsignor Alfano , Vescovo della Diocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia, nella messa delle 11, ha parlato del problema della droga che attanaglia la Penisola Sorrentina “Un male da mandare via, come tutto ciò che turba le famiglie ora anche in Penisola Sorrentina..”. Il riferimento può vedersi alle recenti vicende di droga e sesso, violenza e malaffare di cui hanno parlato le cronache che questa volta hanno toccato in Campania anche questo lembo considerato fortunato della provincia di Napoli. Un intervento accorato che ci ha colpito e abbiamo apprezzato.

Facciamo i complimenti alla protezione civile e alla polizia municipale di Sant’Agnello, al cui comandante Nello Gargiulo facciamo gli auguri, per come hanno gestito l’ordine pubblico.