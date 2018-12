Sant’Agnello. Stasera è Natale con l’accensione dell’albero più bello della Penisola sorrentina fra quelli tipici e rispettosi dello spirito natalizio, per chi ama la tradizione e il verde. Ricordiamo che Sant’Agnello con il verde pubblico e l’ Oasi in Città, realizzata col WWF, ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali. La costa Da Sorrento a Napoli è una delle più belle per vivere il Natale e Sant’Agnello offre tanto per questo periodo di festività natalizie e quindi da accogliere l’invito del sindaco Piergiorgio Sagristani per le 19.

In arrivo, insieme al Natale, le manifestazioni che quest’anno il comune di Sant’Agnello ci offre con eventi divertenti e pronti a sorprendere grandi e piccini. Ecco il programma di quest’anno:

