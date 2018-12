L’associazione dei commercianti La Rinascita, capitanata dal presidente Fabio Vitale, ha riservato per i cittadini tante fantastiche sorprese e tanti bellissimi eventi per vivere al meglio insieme quest’Avvento e per attendere in allegria e divertimento il nuovo anno.

Dopo l’arrivo di Paolo Caiazzo, lo street food, l’accensione delle liminarie, il ceppone il live show, le tombolate, le bancarelle di S. Aniello(Agnello) e il teatro dei burattini di sabato, ecco che arrivano tanti altri fantastici appuntamenti ad allietare quest’attesa.

Si comincia con un momento magico e divertente, ma soprattutto circense: ebbene sì dal 21 al 25 dicembre trampolieri, clown e tanti altri personaggi del circo saranno per le strade di Sant’Agnello per farci sorridere e farci divertire.

Il 22 dicembre il magico concerto di Natale del liceo Artistico Musicale F. Grandi assieme alla banda dell’Istituto comprensivo A. Gemelli, allieterà con canti Natalizi le nostre orecchie nell’attesa della venuta del Natale.

Il 23 dicembre Babbo Natale aspetterà grandi e piccini nel suo trenino a Piazza Matteotti.

Il 24 dicembre, un momento più per grandi che per piccini, con l’apertivo e musica a Piazza Matteotti alle 10.30, ma non preoccupatevi, per i bambini ci sarà un fantastico carrettino dello zucchero filato e il “mago dei palloncini”.

Il 26 dicembre Babbo Natale prenderà la sua Vespa e distribuirà caramelle ai più piccoli che, se vorranno, potranno salire in sella con lui per un “magico giro sulla vespa”.

Sempre il 26, ma anche il 28, il 30 dicembre e il 5 e 6 gennaio, al teatro San Giuseppe la commedia comica “La fortuna con la effe maiuscola” ci farà passare una serata divertente e diversa dal solito.

Il 31 dicembre, per concludere al meglio questo 2018, apertivo e musica in Piazza Matteotti alle 11 e il 1 gennaio per accogliere, invece, l’anno nuovo la Banda musicale Itinerante ci allieterà con la sua musica e alle 11.30 brindisi e panettone insieme al Sindaco Sagristani.

Il 6 gennaio arriveranno i tre Re Magi a cavallo alle 9.30 e alle 12 la Befana arriverà a Piazza Matteotti.

Insomma un bellissimo itinerario ricco di sorprese.

Non ci resta che viverle insieme e passare queste feste in un modo diverso, ma anche divertente e in compagnia.