Sant’Agnello: Manuela Zero al Nuovo Cinema Aquila di Roma

Da giovedì a domenica al Nuovo Cinema Aquila di Roma, la nostra concittadina Manuela Zero, grandissima attrice e cantante che sarà anche protagonista di Sanremo giovani 2019, torna come protagonista di “Le grida del silenzio”, film 2018 andato in tutte le sale cinematografiche lo scorso maggio.

La pellicola è interpretata da Luca Avallone, Manuela Zero, Alice Bellagamba, Roberto Calabrese, Martina Carletti, Ana Cruz, Luca Molinari, Beppe Convertini e tanti altri.

Manuela Zero (sophie) e Alice Bellagamba (Desireè) interpretano una coppia omosessuale hanno rispettivamente raccontato che l’incontro con la regista è stato molto divertente. Manuela Zero ha infatti dichiarato di essere stata scelta, inaspettatamente, per un ruolo più femminile; “C’è anche da dire che nel cinema solitamente si cerca di fare ciò che sembri invece Sasha Alessandra ci ha invertite”, ha raccontato, aggiungendo dettagli in merito al rapporto creato con Alice, che doveva essere tenero e non ostentato.

Un luogo d’incontro, un luogo di destinazione, sette ragazzi con le loro vite, storie, amori, bagagli più o meno , pesanti… 7 volti, 7 maschere, quelle maschere che la società ci impone di indossare alla nascita e che la vita rafforza giorno dopo giorno, le rende più spesse, servono a difenderci, proteggerci, renderci più forti o come la società ci vuole…..Poi , un destino comune,un mezzo, un vecchio minivan che li condurrà verso questo destino pronto ad attenderli tra le fronde di quei vecchi alberi di quel bosco sorto ai piedi di un lago lussureggiante ma talvolta sinistro. Passi fra le fronde… Sono veramente soli i 7 ragazzi durante quella loro piccola avventura? E poi la paura, quella paura che ci fa perdere il controllo, che ci rende tutti uguali o più simili a noi stessi, che fa cadere le maschere, le barriere che c’eravamo sapientemente costruite….

Il film è prodotto da Giuseppe Milazzo Andreani in coproduzione con Domenico D’Ausilio e Alberto De Venezia e distribuito da Ipnotica Produzioni.

Grande orgoglio per noi della Penisola di tali traguardi che raggiungono i nostri concittadini.

In bocca al lupo Manuela!!