Sant’Agnello: L’Associazione la Rinascita e i fantastici eventi di Natale. Vitale “Ridare centralità alla Città”

E’ cominciato con il botto questo periodo natalizio a Sant’Agnello!

Tanti eventi belli e divertenti per vivere momenti unici e tutti organizzati e resi possibili dall’Associazione la Rinascita di Sant’Angello!

Con la direzione di Fabio Vitale, proprietario del negozio di abbigliamento Full Time a Sant’Agnello, l’associazione dei commercianti “La Rinascita” ha sbaragliato la concorrenza ieri sera con il grande Paolo Caiazzo, comico partenopeo di San Giorgio a Cremano, noto per la sua satira a Made in Sud, e con lo Street Food del “Gigante”. Una serata perfetta sia per grandi che per bambini, dove la pancia si è rimepita non solo di buon cibo, ma anche di risate.

Dopo l’accensione delle luminarie di lunedì, le tombolate, il ceppone, gli intrattenimenti musicali e lo spettacolo comico di ieri sera, prossimo appuntamento è domani sera con il Live Show dei “Punto e a Capo” alle ore 20.00 in piazza Sant’Agnello.

“Il nostro scopo è ridare centralità alla Città e quindi valorizzare e rilanciare il commercio ed il turismo – spiega Fabio Vitale -, Sant’Agnello non è più la città di transito da Vico Equense a Sorrento, ma cuore della Penisola Sorrentina per le bellezze , per le risorse e per le attività che ci sono.. E’ per questo che la nostra associazione la abbiamo chiamata rinascita e il nostro scopo, in stretta collaborazione col sindaco Piergiorgio Sagristani e l’amministrazione, è proprio questo . “