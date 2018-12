Sant’Agnello. Dopo la messa in sicurezza del pino di Piazza della Repubblica dai social la segnalazione di un altro albero da monitorare

Sant’Agnello. Dopo la felice conclusione della vicenda legata al pino di Piazza della Repubblica, che ha visto la vittoria del WWF con la messa in sicurezza dell’albero evitandone così l’abbattimento, dai social arriva una segnalazione che riguarda lo stato di salute di un altro pino, ricadente sempre nel comune di Sant’Agnello. L’albero si trova in Corso Marion Crawford 52 Villa Elvira, proprio a confine con la MSC Sporting Club, un luogo molto frequentato. Come testimonia la foto le condizioni dell’albero non sono certamente ottimali ed è auspicabile un pronto intervento di controllo e messa in sicurezza. In particolare si vede un ramo pericolosamente piegato, non si riesce a capire se sia anche in parte spezzato. In ogni caso potrebbe staccarsi con conseguenze spiacevoli.

Foto di Charly 57