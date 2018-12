Sant’Agnello. Il giardiniere arrabbiato insulta i meridionali

Il giardiniere Giovanni Ferraro del comune di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, si è arrabbiato per un episodio a tal punto da insultare tutti i meridionali in modo alquanto generico e cadendo, per questo, in un luogo comune esclamando: “Posso fare anche le piramidi, il popolo non è pronto per queste cose. A due giorni dall’apertura è già tutto distrutto. Siete un popolo di meridionali”. L’episodio, in realtà, è abbastanza grave e riguarda la distruzione delle aiuole che erano state preparate per le festività natalizie.